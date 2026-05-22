Мюзикл «Всё будет Челентано!»: грандиозная премьера осени

В Театре МДМ состоялась презентация мюзикла «Всё будет Челентано!» – новым масштабным проектом компании «Бродвей Москва», созданным в партнерстве с Ticketland и Яндекс Афишей, стала авантюрная комедия на основе легендарных мегахитов итальянской и французской поп-музыки.

© Пресс-служба

Билеты на мюзикл уже в продаже на сайте проекта, Ticketland, Яндекс Афише и на сайте театральной компании «Бродвей Москва».

Спектакль, премьера которого состоится 6 ноября 2026 г. на большой сцене Театра МДМ, объединил атмосферу фестивального Сан-Ремо, знойного курортного Сочи 1980-х и настроение лучших кинокомедий Леонида Гайдая, Георгия Данелии и Эльдара Рязанова. Чтобы произвести впечатление на девушку, безнадёжно влюблённый Дима Истомин обещает привезти на День города самого Адриано Челентано – и запускает череду захватывающих событий с гениальным подлогом, романтическими приключениями, безрассудным риском и непредсказуемым финалом.

В основе постановки – 20 мировых диско-хитов, включая L’Italiano, Soli, Salut, Susanna, Ciao Bambino Sorry и других композиции из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье. Песни, которые буквально сотрясали танцплощадки советских 80-х, в спектакле получили новую жизнь – в том числе благодаря современным аранжировкам, созданным Евгением Заготом: суперхиты получили богатое оркестровое оформление, но сохранили узнаваемый драйв оригиналов. Русские тексты для них написал поэт и драматург Сергей Плотов, автор более 30 мюзиклов, включая популярный пародийный хит-мюзикл «Мамма Мимо!».

© Пресс-служба

Автором идеи и творческой концепции спектакля выступил Дмитрий Богачёв – основатель компании «Бродвей Москва», создатель бродвейского мюзикла Anastasia, продюсер российских постановок бродвейских и европейских мюзиклов («Призрак Оперы», Mamma Mia!, «Чикаго», «Шахматы» и др.), а также оригинального мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», ставшего настоящим театральным феноменом.

«В мюзикле “Всё будет Челентано!” – ни одной проходной песни. Только суперхиты, которые постоянно звучат на радио и в плейлистах, – говорит Дмитрий Богачёв. – Мы получили эксклюзивные права для создания их русскоязычных версий и использования в нашей постановке. Они всегда создают ощущение праздника. Таким праздником станет наш спектакль, в финале которого весь зал будет танцевать, как это было на каждом показе “Mamma Mia!”».

«Для меня “Всё будет Челентано!” – очень личная история, потому что эта музыка звучала в моём детстве, – добавляет режиссёр-постановщик Нина Чусова, создавшая десятки успешных спектаклей по всей России. – Я была влюблена в Тото Кутуньо, и сейчас словно снова оказалась внутри этого мира – солнечного, лёгкого, полного любви и приключений. Это будет настоящая комедия-путешествие: вместе со зрителями мы будем перемещаться по курортному Сочи 80-х, где почти каждая сцена – новая яркая локация. И, конечно, эта музыка – вне возраста. Все песни в нашем спектакле обладают какой-то удивительной магией – от них сразу становишься счастливее».

© Пресс-служба

На презентации журналистам и гостям показали эскизы оформления сценического пространства и костюмов, раскрывающие ностальгический, но при этом современный визуальный стиль будущего спектакля – от курортных променадов Сочи до яркого блеска дискотек 80-х. Впервые на русском языке под аккомпанемент Евгения Загота со сцены прозвучали песни Salut (Юлия Довганишина и Александр Коркунов), Amore No (Сергей Тэсслер), Ciao Bambino Sorry (Юлия Ива), Se una donna se ne va (Александр Суханов), а финалом презентации стал главный итальянский хит – L’Italiano.