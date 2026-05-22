От чумов до ледяных пещер: РГО приглашает на «НЕуроки географии»

С 25 мая по 1 июня Русское географическое общество (РГО) реализует масштабный просветительский проект «НЕуроки географии», который охватывает Россию и зарубежные страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Организаторы проекта предложат участникам живой формат обучения через походы, мастер-классы и интерактивные экскурсии. Главная цель проекта - популяризация географии и истории, обучение в доступной или игровой форме.

В 2026 году лейтмотивом проекта стал лозунг «Единство в многообразии», приуроченный к Году единства народов России. Мероприятия призваны объединить людей разных профессий и возрастов вокруг изучения культурного и природного наследия страны.

В Москве в рамках проекта будут организованы три центральные площадки с индивидуальными программами:

Музей-заповедник «Царицыно» (25 мая). Профессиональный историк, аккредитованный гид и телеведущий Виталий Калашников проведет экскурсию, посвященную эволюции столицы. Он расскажет о трансформации Москвы из небольшой крепости в современный мегаполис.

Национальный центр «Россия» (26 мая). Здесь пройдет командная игра-путешествие «Единство в многообразии», сочетающая образовательные элементы со зрелищными заданиями по поиску полезных ископаемых и освоению космоса.

Стенд Молодежного движения РГО на ВДНХ (1 июня). Посетители смогут познакомиться с природой и культурой Алтая, Хакасии и Удмуртии, изучить древние наскальные петроглифы, а также посетить мастер-класс по созданию эстампов и традиционных символов.

Региональная программа «НЕуроков» также сконцентрирована вокруг погружения в локальную историю и этнографию. В Кабардино-Балкарии площадками проекта станут средневековый замок Жабо-Кала и Дом-музей Кязима Мечиева, где можно будет узнать об особенностях быта высокогорных жилищ. В Башкирии мероприятие перенесется в Аскинскую ледяную пещеру, где специалисты расскажут о ее геологическом происхождении и феномене вечной мерзлоты, после чего в традиционной юрте пройдет знакомство с башкирской кухней и костюмами.

На Алтае для профильного сообщества учителей организуют встречу в этнокультурном комплексе «Кечу» с лекциями об истории Чуйского тракта и традиционном жилище - аиле. В Ханты-Мансийском автономном округе запланирован иммерсионный этнографический тур, во время которого участники изучат устройство чума, принципы кочевого быта коренных народов Югры и примут участие в приготовлении национальной пищи.

Регистрация площадок для проведения просветительских мероприятий открыта на официальном сайте проекта neurok.rgo.ru и продлится до 24 мая. Полный перечень локаций и доступных форматов участия также опубликован на этом сайте.

Проект «НЕуроки географии» реализуется с 2023 года; за это время в регионах России прошло более двух тысяч тематических встреч, собравших свыше 210 тысяч участников.