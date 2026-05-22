Артемий Лебедев высказался о США словами «полстраны сумасшедших»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в США много сумасшедших людей. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя новость о случае со смертельным исходом, когда американец поскользнулся на эскалаторе и ворот его футболки затянуло в механизм, Лебедев обратил внимание на то, что никто из проходивших мимо людей не пришел на помощь мужчине.

По словам блогера, такая невнимательность прохожих могла быть вызвана тем, что на улице американцы регулярно встречают психически нездоровых людей.

«Люди просто от греха подальше проходили мимо. (...) А что тут поделаешь? Если у тебя никто не следит за психическим здоровьем граждан, если у тебя полстраны сумасшедших, если тебе лучше к ним не приближаться, чтобы самому хуже не случилось, то, собственно, вот такие трагедии и случаются», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев признался, что испытывает злорадство из-за происходящего в США. По его словам, чувство удовлетворения у него вызывают неудачные решения президента страны Дональда Трампа.