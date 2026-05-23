В Севастополе выписали двоих школьников, пострадавших при обрушении балкона

Двоих школьников, пострадавших в результате обрушения балкона в школе, выписали из больницы, на лечении остаются шестеро. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в "Максе".

"На детском комплексе остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Из них двое - юноша и девушка - в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь. <…> Двоих школьников вчера выписали", - сообщил Развожаев.

По его словам, молодого человека, получившего наиболее тяжелые травмы, в субботу доставили на реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), им занимаются московские медики.

Второй юноша вместе с мамой и медицинским работником сегодня поедет в Москву на поезде, характер травм это позволяет. Он также будет лечиться в РДКБ.

Ранее Развожаев сообщил, что 10 учащихся пострадали в Севастополе при обрушении балкона на втором этаже школы, куда они вышли сфотографироваться. Школа была капитально отремонтирована в 2025 году. Возбуждены уголовные дела по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц, сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.