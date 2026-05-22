Российская молодежь установила рекорд по одиночеству

Демограф Галиев: молодежь в России стала рекордно одиноким поколением за 100 лет

Современная российская молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние сто лет. Именно это является основной причиной снижения рождаемости, заявил НСН эксперт по демографии Сергей Галиев.

По его словам, к сегодняшней ситуации население шло плавно – речи о каком-то внезапном провале не идет. Это общая динамика постепенного снижения рождаемости и нарастания кризиса семьи.

«У нас ежегодно сокращается количество семей, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи», – пояснил эксперт. «Молодые мужчины у нас одиноки в 60% случаев, женщины – в 40%. Такого не было никогда за последние сто лет».

По его мнению, факт того, что сегодняшняя молодежь стала самой одинокой за последний век во многом связан с развитием технологий, причем сами молодые люди не особо осознают проблему. Введение дополнительных льгот, по мнению Галиева, ситуацию не изменит – максимум, что может случиться, это рождение еще одного ребенка в уже существующих семьях.

Напомним, ООН до этого сообщила, что в более чем половине стран мира рождаемость опустилась ниже 2,1 ребенка на женщину — показателя, необходимого для стабильной численности населения без учета миграции. Сейчас, по данным источника, рождаемость ниже этого уровня наблюдается уже в двух третях из 195 стран, в 66 государствах средний показатель приближается к одному ребенку на женщину.

Такое глобальное снижение рождаемости исследователи связывают с распространением смартфонов и соцсетей.