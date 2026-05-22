Набиев назвал, в какую сумму обошлось восхождение на Эверест

Взошедший на Эверест россиянин Рустам Набиев потратил на восхождение более $150 тыс. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Набиев стал первым человеком, который на одних руках взошел на вершину Эвереста.

"Больше $150 тыс. [обошлось восхождение]. Но это не окончательная сумма, - сказал Набиев. - Я уж не буду говорить, чтобы народ не язвить".

Набиеву 34 года, он потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году. На протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс".

