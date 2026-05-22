Видел «энергию смерти»: друг Жириновского оценил его «пророческий дар»

Михаил Алмазов, называющий себя медиумом и другом основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил, что политик обладал даром предвидения и предсказал события на Украине. Об этом Алмазов рассказал News.ru.

По словам Алмазова, они с Жириновским «вместе предсказали Майдан» 2014 года. Он отметил, что также политик верно спрогнозировал события, последовавшие за Евромайданом.

«Виделось как энергия смерти - люди друг друга рвали, причиняя боль», - подчеркнул Алмазов.

Жириновский сделал множество «пророческих» заявлений - к примеру, в 2016 году он предсказал успех Дональда Трампа в американской политике. Также Жириновский предупреждал, что Украина отойдет на второй план из-за новых конфликтов на Ближнем Востоке, грозящих Третьей мировой войной.

Основатель ЛДПР подчеркивал, что Иран - «это не Вьетнам и не Косово», и конфликт с ним будет иметь серьезные последствия для всего мира.