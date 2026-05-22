Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 71%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 15 по 17 мая среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 71% россиян. Столько же (71%) уверены, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 46% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 51% опрошенных.

Уровень поддержки "Единой России" составил 39%, ЛДПР - 11%, КПРФ - 10%, "Новых людей" - 5%, "Справедливой России" - 4%.