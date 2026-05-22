Гинцбург рассказал, способен ли хантавирус Андес вызвать пандемию

Степень заразности хантавируса Андес на порядок ниже, чем в случае с COVID-19, поэтому он не способен вызвать пандемию, подобную коронавирусной, пояснил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Слава Богу, все противоэпидемиологические службы сработали очень хорошо. Хотя, честно говоря, могли сработать лучше в том плане, что не надо было по миру тех людей, которые контактные были на этом теплоходе, высаживать в различных частях земного шара, а потом в течение 42 дней наблюдать за ними", - отметил Александр Гинцбург в беседе с ТАСС на полях саммита разработчиков лекарственных препаратов "Сириус. Биотех 2026".

Также, рассуждая о хантавирусе, Гинцбург напомнил, что всего в мире порядка 50 видов этого вируса. Некоторые из них давно известны в России.

Ранее глава ВОЗ сообщил о более чем 10 случаях заражения хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius.