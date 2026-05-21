«На коленях приползёт»: друг Жириновского раскрыл его главные пророчества

Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский прогнозировал завершение специальной военной операции в 2028-2030 годах.

Об этом в интервью NEWS.ru рассказал друг политика Михаил Алмазов, называющий себя медиумом Жириновского.

Алмазов, в частности, утверждает, что согласно прогнозу покойного лидера ЛДПР, указанный период станет переломным для всего мира.

«Два года ещё нужно на завершение этих всех боевых действий, – подчеркнул он. – И можно будет много что забрать. И Одессу, и Харьков. Европа на коленях приползёт. И Штаты приползут просить помощи у России. 2028-й и 2030-й – мощные годы перелома».

Кроме того, со ссылкой на слова Жириновского Алмазов упомянул возможные проблемы для США, которые станут следствием испытания оружия на территории страны.

«Штаты стоят на такой земле, где ураганы, смерчи, вихри, землетрясения – частое явление. Если они сами же оружие будут испытывать, то кора Земли надломится. И тогда плохо придётся им», – резюмировал Алмазов.

Ранее сообщалось, что глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе со «Свободной Прессой» оценил предсказание Жириновского о развале Ирана, а также претензиях Армении и курдов.