В МВД пообещали помочь популяризатору заводов из Казахстана остаться в России

В МВД России помогут блогеру Ивану Черкашину, которого хотели депортировать из России и запретить ему въезд в страну на пять лет из-за ошибки сотрудников миграционной службы. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, Черкашина пригласили в миграционное подразделение Санкт-Петербурга для оформления документов, которые позволят урегулировать его правовой статус в России.

«Мои коллеги в возможно короткие сроки проведут необходимые проверки и примут соответствующие решения», — проинформировала Волк.

Черкашин переехал в Россию из Казахстана в 2024 году, устроился на работу на предприятие в Санкт-Петербурге и начал публиковать контент, призывающий молодых людей – особенно из сельской местности – следовать его примеру и идти работать на заводы.

В конце 2025 года он, не успев оформить документы на продление пребывания в России, решил пойти простейшим путем — выехать в родной Казахстан и вернуться обратно. В миграционной службе ему якобы заявили, что никаких проблем из-за этого не возникнет. По возвращении в РФ блогер подал заявку на продление регистрации и предъявил в качестве обоснования свой трудовой договор. Черкашин утверждает, что сотрудники миграционной службы не внесли эти данные в базу и оформили его как вновь прибывшего. Из-за этого, по словам молодого человека, ему грозит депортация.

Молодой человек обратился через соцсети к представителям российских властей с просьбой о помощи. Он заверил, что никогда не нарушал законодательство РФ, любит Россию, хочет по-прежнему работать на петербургском заводе и продолжать снимать контент для молодежи.