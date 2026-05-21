Рособрнадзор разъяснил, что делать при сбое техники на ЕГЭ

В случае технического сбоя (отключение света, сбой программы) во время Единого государственного экзамена по информатике или устной части иностранного языка участник по своему выбору может либо сдать экзамен в тот же день, либо перенести его на резервную дату. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Самим порядком предусмотрено, что в случае, если произошел такой сбой либо на информатике, либо на устной части иностранного языка, то участнику предоставляется возможность по его выбору: либо сдать экзамен в тот же день, либо сдать экзамен в резервный день", - сказал Круглинский в эфире "Радио РБК".

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также добавил, что все решения, которые будут приниматься в 2026 году, будут в пользу выпускников.