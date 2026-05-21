В Прикамье запретили хранение и распространение вейпов

Хранение и распространение вейпов запретили в Пермском крае после того, как ранее была запрещена их продажа. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Прикамья по итогам очередного заседания депутатов регионального парламента.

"Краевой парламент принял в двух чтениях проект закона об уточнении видов никотинсодержащей продукции, продажа которой запрещена в Пермском крае. В Прикамье будет действовать запрет на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией, а также запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, их составных частей и элементов", - сообщили в Заксобрании Прикамья.

Ранее запрет касался только розничной продажи. Но, по словам председателя парламента Прикамья Валерия Сухих, наличие товара на складах или в точках сбыта остается в "серой зоне".

"Инициатива признана защитить здоровье жителей региона, а особенно подрастающего поколения. Региональные власти стараются всячески ограничить продажу вредной для здоровья продукции, заполнить правовые пробелы в этой сфере", - отметил Сухих.

Штрафы за нарушение запрета на хранение и распространение вейпов и их компонентов составят от 15 до 100 тыс. рублей. Закон вступит в силу осенью 2026 года.

С 1 марта 2026 года в Пермском крае действует запрет на продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.