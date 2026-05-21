ИИ для орбитальной станции, российский планшет-трансформер, цифровой сервис для трудоустройства иностранцев — завершился третий день ЦИПР-2026

Третий день конференции ЦИПР-2026, которая продолжает работу на Нижегородской ярмарке до 21 мая, был отмечен новыми анонсами крупнейших компаний, стратегическими соглашениями и технологическими премьерами. Среди представленных разработок и соглашений — ИИ-система для управления российской орбитальной станцией от Сбера, планшет‑трансформер OKO Book 5 Yoga от «Росатома», программно‑аппаратный комплекс «Ковчег» от РТК‑ЦОД, а также инвестиции в 500 млн рублей в разработчика роботов Robo.

Центральные темы дня — кибербезопасность, искусственный интеллект и сотрудничество бизнеса с государством.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов на конференции сообщил о разработке единой программы комплексных исследований в сфере кибербезопасности, которая затронет поиск новых уязвимостей и атак в области искусственного интеллекта, интернета вещей и других перспективных технологий. По его словам, отрасли не хватает общей стратегии и консолидации усилий для противодействия новым вызовам, поэтому новая программа поможет объединить ведущих игроков рынка и привлечь профессионалов к созданию современных ИБ-решений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ИТ-отрасль региона показывает серьезный рост, несмотря на общее охлаждение российской экономики. Оборот нижегородских ИТ‑компаний за 2025 год вырос почти в 1,5 раза — до 97,7 млрд рублей, а доля отечественного программного обеспечения, используемого в правительстве области, по итогам 2026 года достигнет 75%.

Заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, выступая на конференции, рассказал, что Сбер планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения, оценив потенциал рынка более чем в 20 млрд рублей.

Т‑Банк анонсировал появление AI‑слоя в своей платформе наблюдаемости Sage Observability. Технический директор Игорь Маслов сообщил, что до конца года для внешних клиентов станут доступны два важных обновления: ИИ‑агент Observability AI Agent, работающий как автономный SRE‑инженер, и ML‑детектор Anomaly Analyzer, который самостоятельно обучается нормальному поведению систем, находит отклонения до статистических порогов и отправляет предупреждения команде.

В число ключевых разработок третьего дня также вошли: «Росатом» показал российский планшет‑трансформер OKO Book 5 Yoga и сообщил о выходе в ноябре 2026 года платформы промышленного ИИ «АтомМайнд 2.0». Новая версия решения поможет существенно повысить скорость создания и вывода в промышленную эксплуатацию ИИ‑решений для мониторинга и прогнозирования состояния оборудования. РТК‑ЦОД объявил о запуске программно‑аппаратного комплекса «Ковчег», предназначенного для хранения резервных копий корпоративных данных и восстановления ИТ‑систем после кибератак и технических сбоев. Кроме того, на конференции стало известно, что Сбер выступит главным разработчиком ИИ-системы для управления Российской орбитальной станцией. Искусственный интеллект возьмет на себя контроль ключевых процессов — от стыковки кораблей до жизнеобеспечения, что станет беспрецедентным для мировой практики уровнем автоматизации. Космонавты смогут сосредоточиться на научных экспериментах, а полноценный интеллектуальный контур станция примет к 2034 году.

Повестка третьего дня также включила ряд значимых соглашений.

Сбер и «Ростелеком» договорились создать цифровой сервис для трудоустройства иностранцев в России: платформа объединит подбор кандидатов, оформление приглашения и визы, официальное трудоустройство, открытие счёта, страховку и адаптацию, став «единым окном» для компаний и легальным удобным маршрутом для специалистов.

Kama Flow инвестирует 500 млн рублей в разработчика и оператора платформы автономных роботов для коммерческого клининга Robo — сделка стала одним из крупнейших раундов в российской сервисной робототехнике в 2026 году.

Почта России и Yandex B2B Tech будут сотрудничать в области интеграции цифровых сервисов и технологий в инфраструктуру почтово-логистического оператора.

В этом году роботы стали полноценными участниками конференции: они приветствовали делегатов, задавали вопросы спикерам, перемещались по выставке — робособаки и гуманоидные роботы притягивали внимание посетителей, роботы‑курьеры Яндекса доставляли еду, а специальный робот‑манипулятор сортировал и выдавал мерч. Экспоненты представили широкий спектр роботизированных систем — от тяжелых промышленных машин «Ростелекома» и манипуляторов Корпорации Робототехники и «Аскон» до человекоподобных Roki от МФТИ. Сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень пригласила российских производителей робототехники и их роботов принять участие в качестве почетных гостей и спикеров деловой программы на ЦИПР‑2027.

Завтра, 21 мая, в последний день конференции ЦИПР-2026, выставочная экспозиция будет открыта для всех жителей и гостей Нижнего Новгорода совершенно бесплатно. Экспозиция будет представлена в зеркальных павильонах Нижегородской ярмарки, для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте и получить бейдж.

Также с 21 по 23 мая в городе пройдет городской технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». В программе — лекции популяризаторов ИТ и публичные дискуссии с предпринимателями и экспертами о роли технологий в развитии науки, культуры и креативных индустрий. Центральная тема фестиваля — будущее и то, как уже сегодня изменения в науке и технологиях влияют на общество, экономику и окружающую среду. Музыкальная программа состоится 22 и 23 мая, в лайнапе — ANIKV, OG Buda, MIRÈLE, Lovanda, Risha и другие.

