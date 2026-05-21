В Минеральных Водах пройдет фестиваль "Железная грязь"
Фестиваль "Железная грязь" пройдет в рамках чемпионата России по пахоте с 14 по 16 августа в МВЦ "Минводы экспо". Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин.
"Долгожданное мероприятие, которое мы очень долго откладывали <...>. Фестиваль "Железная грязь" будет проходить в этом году не в Железноводске, а в рамках федерального мероприятия, которое будет проходить в "Минводы экспо" с 14 по 16 августа - это всероссийский чемпионат по пахоте", - сообщил он.
Бакулин отметил, что мероприятие пройдет также масштабно, как проходило в Железноводске.
"Традиционно там будет тамбуканская грязь, <...> термальная вода, <...> раздевалки, комфортные модульные душевые", - добавил глава города.