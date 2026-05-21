На фестивале Дениса Мацуева в Суздале представят оперу Прокофьева "Война и мир"

Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля 2026 года. В этом году гостей ждет опера "Война и мир" Сергея Прокофьева в постановке Астраханского государственного театра оперы и балета, сообщил журналистам народный артист России Денис Мацуев.

"Мы обратились к этой опере, потому что "Война и мир" Сергея Прокофьева - замечательная постановка, гениальная музыка. Ее ставили многие театры мира. Но вот поставить оперу в пространстве open air - очень непросто. Однако, у нас прекрасная команда, которая, я уверен, со всем справится", - поделился он.

Мацуев также обратил внимание на то, что гостей ожидает выступление народного артиста РФ, генерального директора театра, дирижера Валерия Гергиева, а также народного артиста РФ, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени М. П. Мусоргского - Михайловского театра Ильдара Абдразакова.

"Владимиро-Суздальский музей-заповедник тоже в предвкушении этого фестиваля. По опыту прошлого года мы поняли, что у наших гостей есть желание насыщенной дневной программы. В этом году музей сделал широкую сопроводительную программу фестиваля. Особое внимание будет уделено детским событиям. Это тоже не случайно: Денис Леонидович правильно сказал о том, что фестиваль - про историю преемственности. По большому счету - про такую преемственность русской культуры, которую мы можем наблюдать прямо на глазах, ведь на сцену вместе с выдающимися солистами выходят совсем молодые исполнители. Все 10 дней, с утра и до поздней ночи, нас ждет множество ярких событий", - отметила директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова.

О программе

10 и 11 июля на Открытой сцене у Александровского монастыря Астраханский государственный театр оперы и балета представит новую постановку - оперу "Война и мир" Сергея Прокофьева. 12 июля стартует концертный марафон в Суздальском Кремле, на этой площадке пройдут все симфонические концерты. Отмечается, что в течение восьми дней посетители услышат произведения мировой музыкальной классики в исполнении Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы, Ивана Никифорчина, Алексея Рубина, лауреатов российских международных конкурсов, звезд академической и джазовой сцены, Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. В cуздальском Зарядье на открытой сцене пройдут концерты камерной академической музыки и джаза.

Кроме того, будет организована сопроводительная программа фестиваля. В нее войдут лекции и образовательные мероприятия, мастер-классы и занятия в новом детском центре "ДОМ" Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Также запланирована онлайн-трансляция фестиваля. Проект проходит при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.