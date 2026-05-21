В Санкт-Петербурге открылся музей Театра юных зрителей имени Брянцева

В Санкт-Петербурге 20 мая состоялось открытие музея Театра юных зрителей им. Брянцева, созданного в рамках федеральной программы «Новый музей театра» под руководством Бахрушинского театрального музея.

В пространстве музея разместились более 250 экспонатов из фондов Бахрушинского музея и собрания Театра юных зрителей имени Брянцева. В их числе — костюмы, макеты декораций, программы, афиши, а также архивные фотографии и документы.

Экспозиция разделена на шесть тематических зон. Они соответствуют разным периодам в истории театра: становлению площадки, работе в годы ВОВ, послевоенным годам, рубежу XX—XXI веков и современности.

«В сентябре мы вступаем в 105-й юбилейный сезон, 23 февраля 2027 года ТЮЗу им. А.А. Брянцева исполнится 105 лет. И этот музей — замечательный подарок нам, нашему театру к юбилею от Министерства культуры и Бахрушинского музея. Теперь каждый зритель и гость города может увидеть то, что хранит память о наших ярких премьерах и людях, создававших легенду, — то, что раньше было скрыто от посторонних глаз в архивах», — отметила директор ТЮЗа им. Брянцева Светлана Лаврецова.

Центральный образ музейного пространства — один из символов театра и главный герой первого спектакля площадки Конёк-горбунок.

На базе музея запланирована реализация просветительских программ для детей и взрослых, проведение мероприятий по профориентации. Также ожидаются театрализованные экскурсии, квесты, мастер-классы, творческие встречи с коллективом театра и другие события для семейной аудитории.

