Участникам ЕГЭ разрешается брать с собой необходимые лекарства

Участники единого государственного экзамена могут взять с собой необходимые лекарства и оставить их до входа в аудиторию, чтобы в любой момент выйти и принять таблетки. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Что касается лекарств, конечно, с собой можно брать те лекарства, которые необходимы выпускнику, участнику экзамена в текущий день, в текущей жизни. Есть специальные места, где можно оставить эти лекарства. Как правило, это до входа в аудиторию, куда ребенок спокойно может выйти и принять необходимые таблетки в то время, когда он посчитает это целесообразным", - сказал Круглинский в эфире "Радио РБК".

Он уточнил, что то же самое касается сдачи экзаменов детьми, у которых есть необходимость измерения уровня глюкозы с помощью мобильного телефона.

"Мы долго взаимодействовали с Минздравом для того, чтобы оптимальную схему сдачи экзаменов для детей сделать. И она сейчас есть и подразумевает наличие в аудитории, в том числе вот этого телефона, который необходим для оперативной фиксации уровня сахара в крови", - добавил он.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.