Что известно о тайной свадьбе Билла Гейтса

Билл Гейтс ассоциируется прежде всего с Microsoft и благотворительностью. Но несколько десятилетий назад он появлялся в таблоидах по другой причине. «Рамблер» расскажет, что о известно о свадьбе американского предпринимателя.

© JUSTIN LANE/EPA/TACC

Как познакомились Билл и Мелинда?

К моменту знакомства Билл Гейтс уже был одной из ключевых фигур компьютерной индустрии. Microsoft стремительно росла, и. Гейтс постепенно превращался в символ технологического бума 1990-х.

Мелинда Френч пришла в Microsoft в 1987 году. Она работала менеджером по продуктам и занималась мультимедийными проектами компании. По данным издательства Independent, их знакомство произошло довольно случайно — на корпоративном мероприятии Microsoft в Нью-Йорке, где их посадили рядом на ужине в рамках выставки Expo.

Позже она рассказывала, что сначала не воспринимала Гейтса как потенциального партнера. Он уже тогда был крайне известен внутри индустрии, много работал и производил впечатление человека, полностью погруженного в бизнес.

Почему об их отношениях почти никто не знал?

В начале 1990-х Билл Гейтс уже был одной из самых узнаваемых фигур в мире технологий. Его состояние быстро росло, а СМИ внимательно следили за каждым его шагом. При этом сам Гейтс всегда довольно болезненно относился к вниманию прессы к своей личной жизни. Поэтому они с Мелиндой долгое время скрывали свой роман — были посвящены только близкие.

Исчезновение Амелии Эрхарт: что стало известно из новых документов

Как готовились к свадьбе?

Свадьба состоялась 1 января 1994 года на гавайском острове Ланаи. В тот период остров принадлежал миллиардеру Дэвиду Мердоку, который контролировал значительную часть местной инфраструктуры.

К церемонии готовились почти как к спецоперации. Команда Гейтса заранее арендовала номера сразу в нескольких отелях, ограничила доступ посторонних и усилила охрану территории. В то же время организаторы старались максимально скрыть точное место проведения свадьбы, а часть местных вертолетных компаний временно ограничивала полеты, чтобы папарацци не могли снимать церемонию с воздуха.

Почему СМИ были одержимы этой свадьбой?

Гейтс уже считался самым богатым человеком в мире, и из-за этого свадьбу воспринимали почти как событие международного масштаба. Кроме того, свадьба Гейтса совпала с моментом, когда Кремниевая долина начала превращаться в новый мировой центр влияния. В начале 1990-х компьютерная индустрия переставала быть нишевой сферой для инженеров и программистов. Люди вроде Гейтса становились новой глобальной элитой — богаче многих традиционных промышленников и влиятельнее части политиков. Поэтому интерес к свадьбе был связан не только с личной жизнью миллиардера, но и с самим феноменом новой технологической эпохи.

Журналисты пытались выяснить, кто приглашен на церемонию, сколько она стоила, где именно пройдет: чем больше информации скрывали Билл с супругой, тем сильнее рос интерес прессы.

Что известно о церемонии?

Детали о прошедшей свадьбе долгое время оставалась тайной. Известно, что церемония проходила на территории гольф-клуба Manele Golf Course на берегу океана. По разным данным, на свадьбе присутствовало около 100 гостей — сравнительно немного по меркам миллиардера такого уровня.

В отличие от современных медийных свадеб знаменитостей, мероприятие не было в публичным шоу. Пара не продавала эксклюзивные права журналам, и долгое время в рикрытом доступе не было фотографий с церемонии.

Как брак повлиял на Гейтса?

После свадьбы публичный образ Билла Гейтса постепенно начал меняться. В 1980-х и начале 1990-х его часто воспринимали как крайне жесткого и почти одержимого работой предпринимателя. Но позже семья и благотворительность стали важной частью жизни Гейтс.

В 2000 году Билл и Мелинда создали Bill & Melinda Gates Foundation — один из крупнейших благотворительных фондов мира, который занялся борьбой с инфекционными заболеваниями, вакцинацией, вопросами образования, бедности и поддержкой научных исследований.

Почему развод вызвал такой резонанс?

Когда в 2021 году Билл и Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака, это стало одной из самых обсуждаемых мировых новостей. Во многом потому, что их союз долго воспринимался как редкий пример устойчивого брака среди сверхбогатых и сверхпубличных людей.

Заявление о разводе супруги одновременно опубликовали в соцсетях. Позже Мелинда признавалась в интервью, что решение далось ей тяжело и стало результатом длительного внутреннего кризиса.

История о свадьбе хорошо показывает одну важную особенность самого Билла Гейтса: несмотря на мировую известность, он всегда стремился максимально контролировать доступ к своей личной жизни. Это заметно отличало его от многих технологических миллиардеров, для которых публичность часто становится частью личного бренда.

Ранее мы рассказывали, куда делась голова Уолта Диснея после его смерти.