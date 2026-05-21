Гибель человечества и связь с пришельцами: что известно о предсказаниях академика Сахарова

105 лет назад родился трижды Герой Соцтруда, «отец» водородной бомбы Андрей Сахаров, предсказавший также появление сети Интернет, истощение и гибель человечества и контакты с инопланетянами. Его прогнозы опубликовала «Комсомольская правда».

О том, каким будет будущее, Сахаров рассуждал в своей статье «Мир через полвека», которую написал в мае 1974 года по заказу американского журнала Saturday Review.

Говоря о средствах связи через 50 лет, физик предположил «создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, статьи, получение любой справки».

«ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности. Но историческая роль ВИС будет в том, что исчезнут все барьеры обмена информацией между странами и людьми», - отметил он.

Сахаров также был уверен, что мир придет к полному поглощению отходов от сжигания угля на электростанциях, прогнозировал развитие атомной энергетики и решения проблемы «захоронения» ядерных отходов, а также считал, что «к концу этого периода» получит развитие термоядерная энергетика.

«На смену автомобилю придет аккумуляторная повозка на шагающих «ногах». Для основных грузовых и пассажирских перевозок - гелиевые дирижабли с атомным двигателем и, главным образом, быстроходные поезда с атомным двигателем на эстакадах и в туннелях. Появятся сверхпроводящие рельсы, на которых повозка скользит без трения на магнитной «подушке»», - прогнозировал он.

Он также считал, что в научных исследованиях будут использованы «вычислительные машины с большим объемом памяти и быстродействием», люди начнут жить в «сверхгородах», большую часть которых будут составлять «комфортные пригороды», а на искусственных спутниках появляется «ядерные и термоядерные установки с лучистым охлаждением энергетических холодильников, что поможет избежать теплового перегрева Земли».

Ученый также предположил «расширение попыток установления связи с инопланетными цивилизациями» и хозяйственное освоение поверхности Луны и астероидов. Однако Сахаров предупредил, что «человечеству угрожает упадок личной и государственной морали, националистический и политический терроризм, разрушительное распространение алкоголизма и наркомании».

«Человечество может погибнуть, истощив свои силы в «малых» войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности в экономической сфере, в регулировании прироста населения, от политического авантюризма», - констатировал он.

Газета подсчитала, что из всех прогнозов Андрея Сахарова «три сбылись, семь не сбылись, и еще семь - сбылись частично».

А известный российский фантаст, автор циклов «Тайный город», «Анклавы», «Герметикон» Вадим Панов, комментируя предположения Сахарова о будущем, обратил внимание на то, что физик мог использовать идею писателей братьев Стругацких о создании сети, похожей на современный Интернет.

По его словам, также можно сказать, что Сахаров предсказал созданные сейчас суперкомпьютеры с огромной вычислительной мощностью. Однако, полагая, что люди будут жить в пригородах, которые растянутся на десятки километров, он не представлял, что такое ежедневный утренний и вечерний трафик в многомиллионной Москве либо любом другом мегаполисе.

Ранее бразильский парапсихолог Атос Саломе, который называет себя «живым Нострадамусом», выступил с новым пророчеством о войне США и Израиля против Ирана. В интервью Daily Star он предупредил, что конфликт перерастет «в войну на истощение, невиданную ранее».