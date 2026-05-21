Мособлдума установила дополнительную выплату 70 тыс. руб. для вожатых

Мособлдума в ходе заседания приняла закон о дополнительной мере поддержки для вожатых. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«Московская область готовится к масштабной оздоровительной кампании – в летних лагерях смогут отдохнуть и набраться сил около полумиллиона детей. Когда мы говорим об организации детского отдыха, здесь важно поддержать тех, кто этот отдых создает – вожатых. Мы установили новую, дополнительную меру социальной поддержки для вожатых – единовременную выплату 70 тыс. руб.», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что мера поддержки будет предоставляться раз в год. Выплату смогут получить вожатые, которые отработали в организации отдыха и оздоровления не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа. По предварительным расчетам, количество получателей меры поддержки составит более 500 человек. На эти цели из бюджета Московской области предусмотрено более 37 млн руб.