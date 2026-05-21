Мособлдума установила дополнительную выплату 70 тыс. руб. для вожатых
Мособлдума в ходе заседания приняла закон о дополнительной мере поддержки для вожатых. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
«Московская область готовится к масштабной оздоровительной кампании – в летних лагерях смогут отдохнуть и набраться сил около полумиллиона детей. Когда мы говорим об организации детского отдыха, здесь важно поддержать тех, кто этот отдых создает – вожатых. Мы установили новую, дополнительную меру социальной поддержки для вожатых – единовременную выплату 70 тыс. руб.», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что мера поддержки будет предоставляться раз в год. Выплату смогут получить вожатые, которые отработали в организации отдыха и оздоровления не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа. По предварительным расчетам, количество получателей меры поддержки составит более 500 человек. На эти цели из бюджета Московской области предусмотрено более 37 млн руб.
«Мы создаем стимул для того, чтобы молодые, инициативные и талантливые ребята выбирали эту ответственную профессию. Наша главная задача – чтобы летняя оздоровительная кампания прошла на самом высоком уровне», – добавил Брынцалов.