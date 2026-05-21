В Петербурге в Апраксином дворе восстановят "ягодные" ряды

Городские власти продолжают масштабную работу, чтобы вернуть историческому комплексу новую жизнь. Весной 2026 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал разрешения на реставрацию и приспособление двух зданий - корпусов № 37 и 38, известных как "ягодные ряды", сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Один из документов касается строительства, необходимость которого возникла из-за изменения параметров объектов, включая воссоздание оригинальных конструкций.

Проектом предусмотрены снос поздних пристроек, нарушающих гармонию облика, восстановление первоначальных проемов в кирпичной кладке на первом этаже и в подвале и возрождение пассажа - просторного помещения с двойным светом, соединяющего оба корпуса.

Кроме этого, отремонтируют кровлю и восстановят исторические световые фонари и витражи на боковых фасадах.

Специалисты вернут утраченные фрагменты фасадов по архивным чертежам и натурным обмерам, а также вернут наружную металлическую галерею вдоль первого этажа. Тротуары рядом со зданием снова вымостят гранитной брусчаткой. Инвестор намерен разместить в обновленных корпусах офисы и торговые помещения.

Параллельно на территории Апраксина двора идут научные и изыскательские работы. Компании готовы сохранить и отреставрировать корпуса № 5, 7, 20, 30.

Апраксин двор - сложный имущественный комплекс из 68 строений, 51 из которых охраняется государством. Реставрация ведется в рамках приоритетного городского проекта "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры".

Судя по материалам госэкспертизы, первые торговые ряды на этом месте появились еще в 1780-х годах. В 1802 году император разрешил графу Апраксину сдавать в аренду не только лавки, но и целые торговые места, что привело к стихийной деревянной застройке и бурному развитию мелкой розницы.

В 1818 году архитектор предложил проект упорядочения территории - с 16 небольшими прямоугольными корпусами в центре квартала. Однако замысел воплотили лишь частично: к 1821 году возвели шесть каменных зданий, включая корпус ягодного ряда (№ 37). Новый план в 1833 году утвердил император Николай I. В 1860-1862 годах архитектор И. Д. Корсини по поручению графа Апраксина создал новый проект застройки.

После революции 1917 года здания продолжали использовать для торговли с небольшими перепланировками. Сегодня историческая объемно-пространственная структура - единый пассаж - утрачена из-за разрушения его конструкций, и корпуса эксплуатируются отдельно.