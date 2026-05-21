Глава Рособрнадзора прокомментировал введение обязательного экзамена по истории

Введение обязательного устного экзамена по истории для одиннадцатиклассников в российских школах не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Про 11-й класс — пока в планах нет, не думаем об этом», — обозначил Музаев.

Ранее стало известно, что девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Тогда Музаев прокомментировал принятое решение, отметив, что оно связано с особой значимостью предмета.

В Минпросвещения также поясняли, что устный экзамен по истории в девятых классах станет формой допуска к Основному государственному экзамену (ОГЭ).