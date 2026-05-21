Анна Иванова выступила на ЦИПР–2026 в двух сессиях об ИИ в медиа и цифровых сервисах

Топ-менеджер Rambler&Co модерировала дискуссию о масштабируемости сервисах на основе ИИ и делилась опытом трансформации медиа.

20 мая 2026 года на конференции ЦИПР–2026 в Нижнем Новгороде Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co, приняла участие сразу в двух экспертных секциях, посвященных развитию искусственного интеллекта в пользовательских сервисах и медиа. Она выступила модератором партнерской сессии Rambler&Co «ИИ-помощники для миллионов: как построить масштабируемый сервис и сохранить человеческий контроль», а также спикером в дискуссии «Алгоритмическая журналистика и медиаплатформы нового поколения».

В ходе партнерской сессии Rambler&Co участники обсудили, как сегодня масштабируются ИИ-сервисы в B2C- и B2B-сегментах, какие требования предъявляются к архитектуре таких решений и где проходит граница между автономностью системы и человеческим контролем. Под модерацией Анны Ивановой разговор объединил кейсы из медиа, телекома, облачных сервисов, корпоративных платформ, финансового сектора и промышленности, показав, что при всех различиях отраслей перед бизнесом встают одни и те же вопросы: как сохранить доверие, не потерять качество и встроить контроль в саму логику работы ИИ. В обсуждении приняли участие заместитель исполнительного директора по AI-трансформации портала «Рамблер» Алексей Авдей, директор по AI-трансформации Сбера Сергей Рябов, директор по технологическому развитию Яндекс 360 Сергей Педченко, директор по ИИ МТС Линк Дмитрий Крюков, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов, генеральный директор Айтеко Клауд Константин Лопаткин и руководитель проекта ПАО «Газпром нефть» Филипп Бушной.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, подвела итог сессии:

«Мне кажется важным, что в дискуссии про искусственный интеллект в финале мы все равно вернулись к людям – к тем, кто создает эти системы, и тем, кто ими пользуется. Первым будет не тот, кто внедрит ИИ быстрее всех, а тот, кто сможет выстроить доверие, снять страхи массового пользователя и дать новые смыслы – и сотруднику, и клиенту. Не страшно бояться, не страшно подсматривать за соседями по индустрии и делиться опытом: именно так любая отрасль выходит на новый качественный уровень, а вместе с ней меняются и страна, и качество жизни отдельного человека».

Во второй сессии «Алгоритмическая журналистика и медиаплатформы нового поколения» Анна Иванова рассказала о том, как портал «Рамблер» одним из первых в медиаиндустрии запустил процессы AI-трансформации. Так, в редакционные процессы уже внедрены умные сервисы на базе нейросети ГигаЧат от Сбера, которые позволяют не только улучшить качество работы журналистов, но и проверить в реальном времени качество материалов на цифровых портретах пользователей релевантного сегмента.

Особый акцент Иванова сделала на том, что внедрение искусственного интеллекта важно для медиа, так как отрасли требуется реорганизация и выход на новый качественный уровень журналистики. Это продиктовано диверсификацией выручки в связи с меняющейся реальностью и переходом от классической рекламной модели к перформансу. Изменения привычных паттернов медиапотребления и политики крупных платформ ведут к тяжелой борьбе за каждый клик и, как следствие, снижению качества контента и появлению кликбейтных заголовков.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы как первопроходцы AI-трансформации в редакционных процессах производства контента уже сегодня видим новый качественный уровень и огромную пользу от мультиагентных систем в редакционных процессах. Сегодня СМИ нужна помощь в выходе на новый уровень, потому что в погоне за трафиком в России снижается качество журналистики и, по сути, происходит подмена понятий – вместо освещения, пользы и помощи человеку медиа вызывают тревожность и негатив у своих читателей. Кажется, что правильный подход к AI-трансформации сможет вернуть смыслы профессии журналиста и найти новые идеи для монетизации. Мы открыты к помощи в изменении медиаотрасли и готовы делиться экспертизой, так как для новостного агрегатора и помощника по информации стратегически важно работать с качественным контентом от СМИ».

Две секции с участием Анны Ивановой показали, что дискуссия об ИИ-сервисах, которые помогают пользователям, сегодня выходит далеко за рамки одной индустрии. Для портала «Рамблер» это одновременно разговор о новых пользовательских сервисах, редакционной трансформации и более широкой переоценке роли человека в цифровой среде, где технологии становятся все более автономными, но ответственность по-прежнему остается за людьми.