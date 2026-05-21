Милонов раскритиковал запрет на ношение одежды с иностранными надписями

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой запрета на ношение одежды с иностранными надписями, введенный в Томской области. Свое мнение в четверг, 21 мая, он высказал в беседе с журналистами.

По словам парламентария, строгость в выборе одежды идет на пользу, но только когда речь идет о школьной форме. А вот чем мешает иностранная надпись на повседневной вещи, он не понимает.

— Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области, — добавил политик.

Кроме того, депутат напомнил чиновникам о временах СССР, когда они, будучи молодыми, сами смеялись над подобной цензурой. В связи с этим Милонов посоветовал не повторять ошибок прошлого, передает «Осторожно Media».

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов также призвал рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) и певицу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Еропкина) сменить сценические имена на русскоязычные.