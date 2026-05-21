Нежная акустика, изящный электропоп и поп-авангард: на Пикнике Афиши пройдет шоукейс молодых артистов «Заря»

20 июня 2026 года на Пикнике Афиши состоится шоукейс «Заря», для которого редакция «Афиши Daily» выбрала свежих артистов, в которых видит свет и перспективу, а слышит будущее музыкальной сцены во всем его жанровом многообразии

Фестиваль показывает не только состояние российской музыки прямо сейчас, но и ее ближайшие перспективы. На основные сцены приходят, чтобы услышать хиты сегодняшнего дня, сцена «Заря» дает ответ на вопрос: как будет выглядеть и звучать русскоязычная музыка уже завтра. Шоукейс станет местом притяжения для искушенных слушателей в погоне за свежей музыкой, а еще – отличной возможностью совершить яркие музыкальные открытия и закинуть к себе в плейлист классных новичков до того, как это сделают все остальные.

Важно, что в составе артистов «Зари» нет стилистических рамок. Это ироничный хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», джаз-модерн Illo.Trio, поп-вайбы нулевых от певицы Ada, акустический шик Хацкевича, поп-авангард «Два обреза», интеллигентский электропоп Isentie, эмоциональный и жутко громкий гитарный поп «Твои кошмары», ироничное и остроязычное инди «Собачий Lie», молодая и накатывающая волна столичного хип-хопа — трио Пак, Тэйстлув, Парфюмер, а также поп-панк и эмо на грани света и печали «Дела поважнее».

Встречаемся 20 июня 2026 года в музее-заповеднике «Коломенское»! Скоро будет объявлена третья волна артистов.