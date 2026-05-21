Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил полярников с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие страны и реализацию стратегических проектов.

"Поздравляю с Днем полярника! Это профессиональный праздник мужественных, отважных, сильных духом людей, которые посвятили свою жизнь изучению и освоению Арктики и Антарктики. Проводя исследования в суровых климатических условиях, полярники вносят вклад в развитие экономического, научного и оборонного потенциала нашей страны, реализацию масштабных проектов, от которых зависит будущее России", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он также пожелал полярникам "здоровья, новых успехов и всего наилучшего".

21 мая в Российской Федерации ежегодно отмечается День полярника. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 мая 2013 г.