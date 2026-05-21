Клинические смерти, измены мужей и разрыв с детьми: куда исчезла Андрейченко

Для миллионов зрителей СССР она стала воплощением безупречной английской няни — строгой, элегантной и чуть скупой на эмоции. Но реальная судьба Натальи Андрейченко оказалась противоположностью образа Мэри Поппинс. За вспышкой всесоюзной славы последовала череда личных катастроф: пьянство, порицаемое коллегами, измены мужей, две остановки сердца и полный разрыв с собственными детьми. В итоге кумир 1980-х годов нашла убежище вдали от Москвы и Голливуда — в Мексике, где занялась духовными поисками. Как сегодня живет актриса, пережившая предательство близких и клиническую смерть?

Детство без тепла и бунт у подножия ВГИКа

Наталья появилась на свет в Москве в 1956 году, но росла в Долгопрудном — семья переехала из-за повышения отца, назначенного главным инженером местного завода. Мать, работавшая в системе образования, с утра до ночи пропадала на работе. Эта эмоциональная холодность аукнулась спустя годы: повзрослевшая Андрейченко признавалась, что так и не ощутила материнской ласки.

Детство напоминало марафон кружков. Плавание — пока юная Наташа не увидела олимпийскую чемпионку с мощной фигурой и не испугалась. Аккордеон, хореография... Однако главной мечтой была сцена. В пять лет, увидев «Спящую красавицу» по ТВ, она твердо решила стать актрисой. Родители были против, требуя учиться на филолога. Чтобы не ссориться, девушка имитировала послушание, но в последний момент подала документы в «Щуку». Провал оказался поучительным: слишком яркий макияж и короткая юбка вызвали лишь недоумение комиссии. Зато во ВГИКе Наталья сделала ставку на природную скромность и красоту — и покорила самого Сергея Бондарчука.

«Сибириада», насилие и первая клиническая смерть

Дебют на экране случился уже на втором курсе, но звездный путь омрачила роковая привычка. Пристрастие к алкоголю началось после съемок «Сибириады». Позже выяснится шокирующая причина: в студенчестве Наталья пережила изнасилование, и спиртное стало способом заглушить боль.

Режиссеры, ценившие талант Андрейченко, работали с ней с опаской. Поговаривали, что она могла исчезнуть на несколько дней, а затем вернуться с невозмутимым видом. Андрей Кончаловский в отчаянии позвонил отцу актрисы: «Иначе мы ее потеряем». Скандал дошел до председателя Госкино — родитель буквально стоял на коленях, лишь бы дочь не положили в спецклинику.

Сама Наталья позже попросила о помощи. Отец нашел московских врачей, применявших экспериментальный американский препарат. Укол вызвал клиническую смерть — Андрейченко едва откачали. На какое-то время она завязала, но зависимость оказалась сильнее.

Семейный ад: мужья-изменщики и изломанные судьбы детей

Личная жизнь актрисы — вереница разрушенных надежд. Первый роман с Кареном Шахназаровым закончился, потому что режиссер считал чувства помехой творчеству. Пока он пропадал на съемках, Наталья встретила Максима Дунаевского. Композитора, который был на тот момент в четвертом браке, заперли в ее гостиничном номере друзья в качестве шутки. Шутка обернулась свадьбой.

Сын Дмитрий родился в 1982 году, но это не спасло союз. В ночь родов Дунаевский изменял жене на вечеринке. Узнав о череде связей мужа, Андрейченко вновь сорвалась в запой. Остановила ее лишь мысль о ребенке, но брак развалился. Ирония судьбы: именно Дунаевский помог получить роль Мэри Поппинс. Режиссеры не верили в «английскую строгость» актрисы, но за месяц она сбросила 15 кг и доказала обратное.

Вторым мужем стал оскароносный Максимилиан Шелл. Их роман начался на съемках «Петра Великого» и грозил Наталье проблемами с властями (роман с иностранцем для советской актрисы был табу). Шелл, узнав об этом, предложил руку и сердце. Он усыновил Диму, а в 1989 году у пары родилась дочь Настасья. Но голливудская карьера Андрейченко не сложилась, а супруг не спешил помогать, видя ее домохозяйкой. Через 20 лет он ушел к другой, оставив бывшей жене недвижимость в США и Мексике.

Драма повторилась с детьми. Сын Дмитрий, получив дорогое образование в Швейцарии, потерял миллион долларов, взятых у матери, пытаясь играть на бирже. Дело дошло до суда, сейчас они практически не общаются. С дочерью ситуация оказалась еще страшнее. В подростковом возрасте у Настасьи проявились тяжелые психические расстройства: она признавалась, что якобы убила людей и прячет трупы, по ночам бродила с ножом. Перепуганная Наталья решилась на принудительную госпитализацию. Дочь не простила этого, предпочла остаться с отцом, рано забеременела и отдала внучку на воспитание Шеллу.

Клиническая смерть на дороге и убежище в Мексике

Казалось, судьба не переставала испытывать актрису. В 34 года ее сбила машина — вторая в ее жизни клиническая смерть. На этот раз восстановление пришло через йогу, которая изменила мировоззрение.

Сегодня Наталья Андрейченко живет в Мексике, исповедует сыроедение, буддизм и медитации. От прежней советской дивы почти ничего не осталось: она редко дает интервью, не стремится в Москву, изредка появляясь в антрепризных спектаклях или эпизодах сериалов, когда навещает родину. Главные роли — собственное исцеление и поиск гармонии, в которой ей было отказано и на съемочной площадке, и в семье.