В России вырос спрос на карманные справочники

Спрос на карманные справочники в период с ноября (2025) по апрель (2026) вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на собственное исследование продаж учебной литературы сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов "Читай-город".

"Сеть "Читай-город" проанализировала продажи учебной литературы для подготовки к ЕГЭ (ноябрь - апрель). Аналитики зафиксировали рост интереса к карманным справочникам. Так, продажи шпаргалок, формул, дат и правил выросли в 2,6 раза по сравнению с 2025 годом. Чаще всего покупают справочники по истории, математике и русскому языку. За упомянутый период было продано 30 тыс. карманных справочников", - говорится в сообщении.

Вместе с тем количество проданных экземпляров сборников по подготовке к ЕГЭ превысило 150 тыс.