В России вырос спрос на карманные справочники

Спрос на карманные справочники в период с ноября (2025) по апрель (2026) вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на собственное исследование продаж учебной литературы сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов "Читай-город".
"Сеть "Читай-город" проанализировала продажи учебной литературы для подготовки к ЕГЭ (ноябрь - апрель). Аналитики зафиксировали рост интереса к карманным справочникам. Так, продажи шпаргалок, формул, дат и правил выросли в 2,6 раза по сравнению с 2025 годом. Чаще всего покупают справочники по истории, математике и русскому языку. За упомянутый период было продано 30 тыс. карманных справочников", - говорится в сообщении.
Вместе с тем количество проданных экземпляров сборников по подготовке к ЕГЭ превысило 150 тыс.
"Обществознание остается самым популярным предметом для подготовки к ЕГЭ", - зафиксировали аналитики. В топ-5 также вошли биология, история, английский язык и физика. Самый непопулярный предмет - литература. Сборники для подготовки по этому предмету покупают реже всего. "Среди дополнительных иностранных языков лидирует китайский, затем идут немецкий и французский", - заключили в пресс-службе.