Хабенский встал на защиту скандального «Гамлета» с Борисовым

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский встал на защиту спектакля «Гамлет» с участием Юры Борисова. При этом, по его словам, речи о запрете постановки сейчас не идет.

Он добавил, что для него современный «Гамлет» — это история перехода из детства во взрослый мир.

— На мой взгляд, уже состоялась хорошая премьера: полярность мнений, нет ни одного равнодушного зрителя, никто не выходит после спектакля спокойным. А для театра это гораздо лучше, чем молчание... Тот «Гамлет», который шел в Московском художественном театре 21 год назад, был совершенно другим: другой театральный язык, другие герои, другое театральное мышление, — сказал Хабенский в беседе с «Бизнес-онлайн».

Ранее российский актер и художественный руководитель МДТ имени Ермоловой Олег Меньшиков раскритиковал постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова, в которой принял участие артист Юрий Борисов. По его словам, в постановке «ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует».

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что постановка «Гамлет», в которой принял участие популярный актер Юра Борисов, вызвала широкую дискуссию в общественности. Особое внимание депутат обратил на стоимость билетов, которая в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей.