Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор с 22 мая временно приостанавливает ввоз цветов в Россию из Армении. Ограничения будут действовать до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа полученных результатов. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителей службы, решение было принято для обеспечения фитосанитарного благополучия и защиты экспортного потенциала России. Несмотря на гарантии, предоставленные Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении, продолжают выявляться карантинные для ЕАЭС объекты.

— При ввозе 96,2 миллиона штук цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77 процентов от общего количества выявлений за весь 2025 год, — передает официальный сайт Россельхознадзора.

