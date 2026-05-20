Актер Дюжев собрался баллотироваться в Госдуму

Актер Дмитрий Дюжев официально выступил на праймериз "Единой России" в преддверии выборов в Госдуму. Об этом "Абзацу" рассказала директор артиста Лейла Курашинова.

"Да, это так и есть, но вам лучше поговорить с Дмитрием, он подробнее расскажет о своей программе", – заявила она.

На сайте праймериз в разделе "Общественная позиция" он указал, что поддерживает Владимира Путина и участников спецоперации (СВО), регулярно бывает в новых регионах, выступает перед военными, ветеранами, сотрудниками полиции и Росгвардии.

Выборы в нижнюю палату парламента IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее сообщал об усилении активности западных спецслужб по подготовке провокаций на выборах. В частности, уже зафиксированы призывы не признавать итоги голосования со стороны иностранных агентов.