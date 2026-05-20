Смерть художника «Мастера и Маргариты» шокировала режиссера Хотиненко

Режиссер Владимир Хотиненко высказался о кончине легендарного художника-постановщика Юрия Устинова. Его слова передает aif.ru.

По словам Хотиненко, несмотря на дружбу с одним из авторов экранизации «Мастера и Маргариты», он даже не был в курсе его тяжелого заболевания.

«Я даже не знал, что он болел. Вы меня просто ошарашили. Мы очень близки, но он мне ни разу даже не намекнул, что болен. Постоянно переписывались, созванивались, ни разу ни тени намека на болезнь не было», — сообщил постановщик.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он снял «Мастера и Маргариту» 1994 года.