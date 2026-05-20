Белуха застряла на мелководье Ольского лимана, увлекшись погоней за селедкой
Белуха застряла на мелководье Ольского лимана, поскольку увлеклась погоней за косяками селедки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Ольского муниципального округа Ирину Ерисову.
По ее словам, в настоящее время в Охотском море наблюдается большой подход селедки – жители даже собирают рыбу руками.
Ерисова предположила, что белуха увлеклась обилием рыбы, пропустила морской отлив и заякорилась на мели. Глава округа поблагодарила неравнодушных северян, которые поливали белуху водой, а когда начался прилив, помогли ей вернуться в море. Она добавила, что такие случаи не редкость.
Отмечается, что кит не пострадал и смог уплыть обратно после того, как поднялась вода.
