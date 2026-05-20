В российском городе заметили редкий природный феномен

Жители города Зеленоградск в Калининградской области заметили белую радугу. Фото публикует Telegram-канал Amber Mash.

На размещенном кадре запечатлен берег Балтийского моря. На снимке видно, что над ним нависла белая светящаяся дуга. Оказалось, что она образовалась из-за очень маленьких капель в клубах тумана, на которые попали солнечные лучи. Данный природный феномен считается достаточно редким.

Ранее сообщалось, что 5 мая жители Калининграда стали свидетелями полярного сияния цвета фуксии. Оно могло быть связано с магнитной бурей уровня G2, источником которой стал произошедший 30 апреля выброс корональной плазмы.