Домашний крылан сбежал от хозяев в Москве

В районе Очаковского шоссе в Москве домашняя летучая мышь сбежала из квартиры хозяев. О «погоне» за необычным питомцем рассказали в столичных Telegram-каналах.

К счастью, рукокрылый не стал улетать далеко и ограничился двором. Хозяева питомца стали ловить его вместе с неравнодушными соседями.

В конце концов, крылана удалось аккуратно поймать и вернуть домой. Неприспособленная к жизни вне дома летучая мышь могла быстро погибнуть. Сейчас с ней все хорошо, передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

В апреле специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка помогли двум ежам, один из которых заблудился в подъезде жилого дома. Первого обнаружили в Юго-Западном административном округе, а второго — в доме в Бутово. Сотрудники отдела спасения провели осмотр животных. Они оказались здоровы, поэтому ночью того же дня специалисты выпустили ежей в природную среду на территории ТиНАО.

С наступлением тепла проснулись и летучие мыши. Иногда, сбиваясь с маршрута, они могут случайно залететь в квартиры и жилые дома. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, что делать, если летучая мышь оказалась у вас дома.