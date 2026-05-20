Пробка из 300 альпинистов на Эвересте попала на видео

Пробка из 300 альпинистов, среди которых есть россияне, образовалась на Эвересте и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на горе буквально не протолкнуться из-за количества скалолазов. Это произошло из-за хорошей погоды 20 мая. Ради восхождения именно в этот день туристы устремились в высотные лагеря у подножья Эвереста еще в середине мая.

Ранее два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест. Ками Рита Шерпа покорил его в 32-й раз, а Лхакпа Шерпа показала выдающийся результат среди женщин, поднявшись на вершину в 11-й раз.