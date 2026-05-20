Матвиенко заявила, что «баланды» на обед в больницах быть не должно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 20 мая, заявила о о том, что необходимо жестко контролировать качество питания в медицинских учреждениях. Он подчеркнула, что пациентов нельзя кормить «баландой».

По словам парламентария, эта проблема привлекла внимание после получения жалоб на качество еды в больницах Пензенской области. Матвиенко озвучила эти обращения во время «Часа субъекта»на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

— Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле. Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся? — задала риторический вопрос спикер.

Матвиенко уточнила, что никто не требует подачи деликатесов в медицинских учреждениях. По мнению парламентария, питание должно быть не только здоровым, но и вкусным. Она также обратилась к исполняющему обязанности заместителя председателя правительства — министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву.

Матвиенко поинтересовалась, когда тот в последний раз обедал в одной из больниц, и предложила ему лично оценить качество питания. Она выразила уверенность, что вопрос организации питания в медучреждениях «уж точно можно решить», передают «Вести».

