Обвиняемого в коррупции мэра Уфы выписали из больницы

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупции, в том числе получении взяток и превышении должностных полномочий, выписали из больницы.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил его адвокат Марат Самойлов.

— Мавлиева сегодня выписали из больницы, ему рекомендовано наблюдение врачей, — передает слова Самойлова ТАСС.

Мэра Уфы задержали 28 апреля. Силовики провели обыски у него на работе и дома. Они изъяли документы, средства связи и другие улики. Под следствие также попали двое заместителей Мавлиева.

12 мая чиновника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Мужчина жаловался на проблемы со здоровьем на фоне стресса из-за уголовного дела.