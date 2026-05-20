Пикник Афиши и Cofix представляют совместную новинку – специальный напиток для идеального начала лета

С 20 мая 2026 года в линейке Cofix появится матча таро латте – сливочный напиток на церемониальной матче Кансай с мягкими нотами таро и клубники, созданный в коллаборации с Пикником Афиши. Акция продлится месяц – до 20 июня, дня московского фестиваля.

Международная сеть кофеен Cofix, помимо классических напитков, развивает линейку сезонных и трендовых позиций. Именно таким летним спешалом стал матча таро латте, созданный вместе с Пикником Афиши.

Коллаборация вдохновлена атмосферой городского лета – спонтанными встречами, прогулками по городу, пикниками в парках, музыкой и фестивальным настроением. Матча таро латте на церемониальной матче Кансай сочетает сливочную текстуру, легкую свежесть и деликатную сладость. Розово-зеленая палитра отсылает к главным образам лета – свежей зелени, спелым ягодам и отдыху на открытом воздухе. Особое внимание уделили деталям – напиток украшают съедобный билетик на Пикник Афиши и манжет с облаками, которые продолжают летнюю и фестивальную эстетику коллаборации.

Матча таро латте – это не просто напиток, а полноценный летний вайб, который хочется взять с собой в город, на прогулку и точно на Пикник Афиши.

В этом году фестиваль пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Санкт-Петербурге. Он объединяет музыку, гастрономию, отдых и городскую культуру, создавая пространство для летних встреч и новых впечатлений.

Успейте попробовать новинку в Cofix и проведите лето вместе с Пикником Афиши:

20 июня – Москва, музей-заповедник «Коломенское»

8 августа – Санкт-Петербург, Елагин остров.