Известный адвокат оценил вероятность признания Васильева иноагентом

Телеведущего Александра Васильева скорее всего не признают иностранным агентом за получение средств от граждан Украины. Как сообщает News.ru, об этом заявил адвокат Александр Бенхин.

Ранее СМИ сообщили, что Васильева могут признать иностранным агентом. Утверждалось, что этого потребовали активисты, которые возмутились, что историк моды получает средства от граждан Украины.

Бенхин отметил, что в своих многочисленных интервью Васильев хвастается помещением, которое ему выделила мэрия Парижа для его Музей моды. Тем не менее, его до сих пор не признали иноагентом.

«Тут больше вопрос в той позиции, которую он занимает, в высказываниях. Я так понимаю, сильно он себе ничего не позволял. То есть были какие-то кивки в сторону недругов России, но официально против действующей власти он не выступал и ни к чему не призывал. Поэтому, может быть, ему не дают статус иноагента», — заявил адвокат.

Он подчеркнул, что обращения общественных деятелей к органам власти с просьбой признать то или иное лицо иноагентом обычно не имеют существенного значения. Они могут стать поводом для начала процедуры, однако это не гарантирует конечного результата.