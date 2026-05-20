Журналистка и писательница Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни

Журналистка и писательница-фантаст Наталья Астахова скончалась в возрасте 73 лет.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в крымском отделении Союза журналистов России.

— Да. Это правда. Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Наталья Астахова родилась в 1953 году. После школы она окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

С 1988 года Астахова работала в газете «Крымская правда». Она является заслуженным журналистом региона.

Астахова написала сборник фантастических рассказов «Письма с Земли» и другие произведения. Член Союза российских писателей.