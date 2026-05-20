Лебедев рассказал, почему ему отказали в шенгенской визе

Российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе. Об этом в среду, 20 мая, он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам блогера, подавать документы на визу он решил через греческое посольство, однако получил отказ.

В причинах упоминалось решение Польши не пускать Лебедева на территорию страны.

— Поскольку Польша является частью Шенгенской зоны, то, соответственно, всем другим странам Шенгенской зоны запрещено мне выдавать шенгенскую визу по просьбе поляков, — высказался дизайнер.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, получение шенгенских виз остается актуальным вопросом для российских путешественников. Лидерами по количеству одобренных заявок на сегодняшний день остаются Испания, Франция, Италия и Греция, рассказал исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев.

Тем временем Черногория в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз намерена к осени 2026 года ввести визы для граждан России. Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию и находиться на территории страны без визы до 30 дней.