Во время развода россиянка узнала правду о браке

Во время бракоразводного процесса россиянка узнала, что ее брак все 20 лет был "фантомом", пишет телеграм-канал Baza в среду.

По словам женщины, она расписалась со своим мужем в ЗАГСе в 1996 году, потом у них родился ребенок. Супруги обзавелись коттеджем в Калининградской области, иномаркой и земельными участками, муж оформлял имущество на себя.

Отношения дали трещину, и женщина подала на развод, также претендуя и на половину совместно нажитого имущества. Она уточнила, что свидетельство о браке было только у ее супруга, поэтому к иску приложила копию. Суд во время проверки выяснил, что их семьи никогда и не существовало, не имелось записей в архивах ЗАГСа, а номер свидетельства и его серия были выданы другим людям.

Предположительно, данные были скопированы или перепутаны при оформлении документов. Помочь решить возникшие трудности мог бы оригинал, но муж женщины, уточняет канал, заявил, что бракосочетания не было. В итоге суды встали на его сторону, и все нажитое имущество осталось у мужчины – женщине не помог ни штамп в паспорте, ни нотариальные согласия на продажу недвижимости, где она значилась супругой.

Россиянка планирует продолжать добиваться справедливости вместе со своим адвокатом, уточнил телеграм-канал.