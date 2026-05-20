Самую длинную гирлянду из баранок соберут в Ленобласти

В деревне Мандроги в Ленинградской области началась акция «Русские традиции делать добро». Ее участники установят новый рекорд — соберут самую длинную гирлянду из баранок в России. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Участие могут принять все желающие до 30 сентября. Нужно приобрести угощение, а все собранные средства будут направлены на развитие программ адаптивного спорта для детей и подростков с особенностями здоровья.

— Мы хотим, чтобы каждый гость стал частью большого доброго дела и почувствовал: даже маленький вклад способен изменить чью-то жизнь к лучшему, — рассказала руководитель туристического комплекса Марина Ропалец в беседе с «Петербургским дневником».

Мероприятие организовано совместно с Благотворительным фондом «Мантера». В центре реализуются инклюзивные программы и реабилитация по горным лыжам для детей с ДЦП, аутизмом, генетическими и аутоиммунными заболеваниями.

