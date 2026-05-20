Глава МЧС Куренков осмотрел работы по ликвидации последствий ЧП в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков сегодня работает в Краснодарском крае. С борта вертолета министр осмотрел акваторию Черного моря и место, где недавно украинские дроны дважды атаковали инфраструктурный нефтяной объект.

© Российская Газета

"Во время облета Александр Куренков отметил слаженную работу подсистемы РСЧС. Проводится круглосуточный мониторинг акватории Черного моря. Установлены боновые ограждения и нефтеловушки для предотвращения распространения возможных загрязнений" - сообщили в МЧС России.

Министру также доложили, что водолазы обследовали прибрежную зону в районе городского пляжа Туапсе и убедились, что следов мазута на дне нет.

Ранее в МЧС сообщили, что Александр Куренков в ходе рабочей поездки в Краснодарский край еще раз лично хочет проверить ход работ по ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами прибрежной зоны Туапсе.

После облета акватории у министра запланировано совещание с руководством администрации города по готовности к курортному сезону.