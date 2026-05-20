Младшая дочь пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова заговорила на китайском языке раньше, чем на русском. Об этом в среду, 20 мая, рассказал официальный представитель Кремля.

© Вечерняя Москва

Он добавил, что с ними жила няня-китаянка родом из обычной деревни.

— Няня с нами жила четыре года, и она заговорила по-китайски, — подчеркнул Песков, передает RT.

Ранее Дмитрий Песков признался, что он недостаточно вовлечен в воспитание своих детей. Представитель Кремля тогда говорил, что нужно принимать больше участия в этом процессе.

У Дмитрия Пескова пятеро детей — трое сыновей и две дочери. В браке с третьей супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, появилась младшая дочь Надя. История любви Пескова и Навки — в материале «Вечерней Москвы».

В августе прошлого года Елизавета Пескова, старшая дочь Дмитрия Пескова опубликовала семейные фотографии со своими братьями. Сам пресс-секретарь президента рассказывал, что Елизавета никогда не была «мажором» — ей пришлось преодолеть огромное количество трудностей в поисках себя.