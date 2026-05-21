Петербуржцы третий день жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Жители и гости Санкт-Петербурга на протяжении трех дней жалуются на проблемы в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в сервисе DownDetector.

За предыдущие сутки было зафиксировано более 12 тысяч обращений. Пользователи Сети также утверждают, что сбои наблюдаются даже в работе сайтов, которые входят в «белый список».

— Не открываются сайты. Сбой мобильного интернета. Не работает мобильный интернет! Невозможно работать. Сайты вообще не открываются! — высказался один из жителей города в комментариях.

По данным «Национального индекса тревожностей россиян», ограничения интернета в 2026 году обеспокоили жителей России в два раза больше, чем риск заражения коронавирусом в 2020 году.

Тем временем Антитеррористическая комиссия Москвы в целях обеспечения безопасности и предотвращения распространения недостоверной информации приняла решение ввести ограничения на публикацию материалов, отражающих последствия террористических актов, включая атаки вражеских беспилотников.