Андрей Цыпер рассказал о перспективах интеграции нейросетей в медиа и образовании

Гиперперсонализация, геймификация и ответственное использование – три тренда в развитии искусственного интеллекта

С 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде проходит ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР–2026). Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, принял участие в двух секциях.

В рамках сессии «Эволюция технологий в образовании. Возможности и границы» спикер обсудил будущее учебного процесса и развитие EdTech–продуктов.

Участники выделили три главных тренда индустрии: гиперперсонализацию контента для школьников и студентов, геймификацию получения новых знаний, а также виртуализацию – дополненную реальность, которая сразу позволяет понять, где и как навыки можно применить на практике.

Несмотря на все инновации, через несколько десятков лет главная роль учителя останется неизменной. Цифровые помощники, в том числе искусственный интеллект, возьмут на себя рутинные задачи, но педагог будет собственноручно направлять школьников, находить к ним подход и поддерживать баланс между «легкими» и необходимым знаниями.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«В школе детей в первую очередь учат думать и анализировать информацию. Это закладывает тот самый базис, на котором в дальнейшем идет внедрение современных технологий в учебный процесс. Искусственный интеллект значительно расширяет границы получения знаний – бороться с этим бесполезно и даже недопустимо. Важно сохранить ведущее место преподавателя, не ограничивая при этом запрос на гиперперсонализацию контента. Это та самая “упаковка”, которая позволит грамотно интегрировать новшества в образовательный процесс».

Спикер также подчеркнул роль эмоций в вовлечении детей и подростков: именно иммерсивная составляющая – это то, чем технологии помогают в выборе будущей профессии.

В обсуждении приняли участие директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно, директор департамента Минпросвещения России Андрей Горобец, заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Игорь Дроздов, руководитель АО «Просвещение», заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, генеральный директор компании Phishman Алексей Горелкин. Модератором дискуссии выступил главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич.

На сессии «ИИ-инструменты как драйвер новостного потребления. Глобальные тренды и их влияние на российские медиа» эксперты продолжили тему влияния механизмов искусственного интеллекта на обучение, но уже профессиональное – для журналистов, продюсеров и других специалистов в области создания контента и коммуникаций, – а также на работу СМИ.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Уверен, что ИИ-сервисы должны стать нашим партнером, а не конкурентом. На текущий момент мы применяем нейросети точечно, чтобы увеличить производительность труда и оптимизировать рутинные рабочие процессы редакций. Однако эпоха искусственного интеллекта ставит перед медиа общий вызов: нужны прозрачные и предсказуемые правила монетизации для издателей. Необходимо четкое регулирование ИИ-моделей в контексте работы с новостями, а также оплата правообладателям за использование их контента для обучения на массивах данных».

В сессии также приняли участие заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец, председатель ИТ-комитета Государственной Думы РФ Сергей Боярский, управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников, главный управляющий партнер по развитию ИИ ВЭБ.РФ Александр Павлов. Модератором выступил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

ЦИПР – одно из главных событий по теме цифровой экономики и технологий в России. Мероприятие ежегодно объединяет тысячи представителей крупного и среднего бизнеса, государственных структур, научного и стартап-сообщества для диалога по вопросам цифровой трансформации общества и достижения целей технологического лидерства.