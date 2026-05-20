В МВД описали типичный портрет нападавших на школы подростков

Подростки, которые совершают нападение на учебное заведение, чаще всего из благополучных, полных семей без финансовых трудностей. При этом они не пропускают школу и характеризуются положительно учителями.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов.

— Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев это дети из полных, внешних благополучных семей. Проживают в благополучном жилье. Родители трудоустроены. Иногда сами работают в педагогической сфере либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов, — сказал Богданов.

Он также уточнил, что часто такие подростки не состоят на учете и не конфликтуют с одноклассниками, передает ТАСС.

12 мая девятиклассник устроил стрельбу в одной из школ Краснодарского края. Сначала он открыл огонь по одноклассникам, затем напал на других учеников, а после попытался сбежать. Что еще известно о подозреваемом и что ему грозит, выясняла «Вечерняя Москва».

При этом эксперты в области юридической психологии сообщили, что полное замалчивание нападений в школах и других образовательных организациях не является эффективной стратегией, поскольку это лишает возможности для профилактики.